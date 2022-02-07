台股周一農曆虎年開紅盤，春節封關期間，全球股市大多止跌反彈，大盤出現補漲行情，航運一馬當先，但電子反彈力道弱，早盤指數在17800此起彼伏，隨後傳產、金融歸隊，大盤節節高升，終場衝上17900整數關卡，而鋼鐵擁抱殖利率、獲利看旺、產業前景亮等利多，族群臥虎藏龍，其中聚亨(2022)衝上13元漲停，大成鋼(2027)、中鴻(2014)、大國鋼(8415)也強漲7%，新鋼(2032)、東和鋼鐵(2006)、彰源(2030)、新光鋼(2031)、新鋼(2032)、燁輝(2023)、佳大(2033)、官田鋼(2017)、有益(9962)等亦均漲5%以上。台灣鋼鐵集團(TSG)的精剛(1584)也漲停鎖在16.65元，春雨(2012)、榮剛(5009)、久陽(5011)、沛波(6248)股價也都漲聲隆隆。

全球主要生產國中國大陸，能耗雙控政策力度不減，以及全球能源危機短期內難以得到解決，在冬奧會影響下，大陸本月北方天氣汙染管控環比趨嚴，冶金級氧化鋁產量下降，鋁下游加工產業亦受春節和環保管控等因素影響，產能尚未完全恢復，加上天津、河南疫情加劇影響下，貨運也受到一定影響，供給端較為吃緊下，致倫敦(LME)鋁價上漲。上周五(2月4日)倫敦(LME)期鋁，較前一日上漲0.79%或漲24美元，報每公噸3074美元，加上美國基建題材，需求續旺可期，以美國市場為主的大成鋼(2027)、大國鋼(8415)今年營運可望水漲船高。此外，鎳價漲到近11年新高。隨著鎳價攀高，有望帶動不鏽鋼價重啟漲勢，對不鏽鋼廠燁聯(9957)、唐榮(2035)、允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等相關業者營運有利。

大陸專家認為，北京冬奧後各項政策暖風頻吹，有利製造業表現，用鋼需求有望進一步提升，加上春節過後鋼鐵啟動新開工、流通環節補庫等多方面需求，以及疫情對國際鋼鐵產銷的影響將持續下降，助力鋼市迎來修復性反彈行情，有利鋼市發展，當然大陸也同時兼顧碳中和、節能減排政策，大陸持續加大減產力道，而各國重要產鋼國家也有看到降載相關政策，國際鋼鐵供給減少，也有利鋼價。

在年前日本、印度鋼廠外銷報價上漲，歐洲鋼價也反彈回升，市場關注年後的大陸寶鋼、中鋼3月盤價能否順勢推升。中鋼董事長翁朝棟先前就已表示，鋼市「第一季先蹲，第二季後跳」，預期鋼價3月可結束盤整，挾帶市場補貨潮，4月起掀起一波漲勢可能性較大，第二季起迎接旺季訊息強烈。中鋼(2002)股價黑翻紅，節前最後一天外資縮小賣超、投信連4日買超，周一收漲1.78%報34.25元、重返5日線。中鴻(2014)也獲外資節前買進，股價開高走高逼近40元關卡，躍過5日線、月線、季線。聚亨、精剛節前雙雙獲外資轉買超，聯手飆上漲停。

萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示，在美國聯準會3月利率決策會出爐前，台股恐將在區間震盪整理。傳產方面，貨運、貨櫃、鋼鐵等族群，因去年下半年已先修正，目前基期相對低，短線有反彈的空間，然而今年的利差空間不大之下，建議操作宜短進短出。萬寶投顧投資總監蔡明彰也分析，價值型股票可能有機會走出一段行情，例如鋼鐵、塑化、金融以及航運族群。在台股休市期間，鐵礦砂報價是往上走的，可留意鋼鐵相關個股。