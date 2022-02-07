全國雞蛋荒，北部來台中掃貨，造成價格微量上揚，台中市長盧秀燕籲中央農委會加量、加速補充。（黃國峰攝）

全國雞蛋荒，北部來台中掃貨，造成台中雞蛋價格微量上揚。（黃國峰攝）

近期北部出現「缺蛋」，甚至出現民眾排隊搶購雞蛋的現象，超市、雜貨店都一蛋難求。台中市長盧秀燕今(7日)上午視察校園防疫工作時，被問及關於雞蛋議題時，她表示，台中市之前狀況平穩，但之前北部缺蛋，聽到有些人跑到中部來買雞蛋，希望中央加速供應的速度跟數量能夠提前。

今有媒體詢問關於台中市雞蛋的數量狀況，以及會不會跟中央協調一些相對應作為，盧秀燕說，台中市之前狀況平穩，但之前北部缺蛋後，聽到有些人跑到中部來買雞蛋，因為南來北往很方便，就聽說有些人到台中掃貨，造成市面上有一點點短缺跟價錢稍微提高。

盧秀燕進一步說，「我聽中央農委會說過年完後會加速供應，希望速度跟數量能夠提前，因為這是重要民生物資，希望能夠加強補充，讓全國蛋荒獲得解決」。

針對缺蛋問題，農委會1月底曾發布新聞稿表示，年後市場消費及加工需求通常均會趨緩，雞蛋供應可望逐漸恢復正常，針對年後可能的雞蛋需求，亦已評估國內生產不足數量，規劃自國外短期採購補足需求。