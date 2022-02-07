新冠肺炎Omicron新型變異株持續威脅，新竹縣為確保長者獲得足夠免疫保護力，降低重症、住院或死亡風險，鼓勵尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗的長者，儘速完成接種，只要完成接種第1、2劑就送超商禮券200元，贈送活動延長至2月28日為止。

縣衛生局指出，設籍新竹縣尚未接種新冠疫苗第1、2劑的65歲以上、原住民55歲以上的長者約有22900人，已專案造冊第1劑未接種長者約19000人、第2劑未接種3900人。

衛生局規畫2月8日至2月9日由各鄉鎮市公所協助發放接種通知單，在10日至13日攜帶健保卡、身分證，打第2劑者要帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）前往接種。

若長者未能依照通知單時間接種或設籍外縣市者，可前往衛生所或衛生局每週加開的隨到隨打場次排隊依序接種即可。

衛生局呼籲，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微且於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，擔心副作用者，可先與醫師討論，經諮詢、評估後選擇合適疫苗廠牌接種，接種 疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天。

為照顧縣民滿足疫苗接種需求，縣長楊文科協調各醫療院所加開16場大型接種活動，總共加碼提供6700劑新冠疫苗，隨到隨打。