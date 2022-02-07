紅包單雙數讓網友戰翻！1名女網友日前被前夫打電話罵說，她的弟弟包「500元紅包」給孩子，前夫罵「不如不要包…是在包給喪家嗎？」還說以後她家喪事要包雙數「祝你家死一對」，她則回應他們家很往年很常包500元，認為紅包是個心意；網友們則分為2派意見，有人說不如包600元，有人則認為小題大作。

該名女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她的孩子日前過年時到家裡，之後她的前夫打電話來罵為什麼她的弟弟包給孩子500元，「不如不要包…是在包給喪家嗎？」她則回應前夫以前他們家小時候很常收到300元、500元的紅包，認為紅包只是1個心意。

女網友被前夫打電話罵說，她的弟弟包「500元紅包」給孩子，前夫罵「不如不要包…是在包給喪家嗎？」還說以後她家喪事要包雙數「祝你家死一對」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友說，她自己也是包給弟弟的小孩1000元，弟弟則回包給她的小孩1人500元，另1個弟弟沒結婚也給她2個小孩各500元，還請孩子吃大餐，她說每個家庭的習慣不同，丈夫卻為此大怒實在沒道理，丈夫事後還說以後她喪事對用雙數好了「祝你家死一對」，她因此發文詢問網友意見。

有網友認為「紅包是真的沒在包500、300的…如果怕包多，意思給個200就好」、「要包500不如就包600，要包300不如就包200」、「紅白包通常都是看前面數字，既然有這個習俗多個100元包600沒差吧？」也有網友說「其實紅包就是一個心意，有甚麼好吵的？」「這不是錢的問題是人的問題」。