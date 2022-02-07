巴基斯坦空軍以第3批次JF-17「雷電」戰機加速機隊現代化

巴基斯坦空軍3月可望增加50架和中國共同打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機，以取代老舊戰機，飆升戰力，對付印度的飛彈防衛系統。

據日經亞洲（Nikkei Asia）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，巴基斯坦國防消息人士說，新型JF-17戰機將參加3月23日的國慶閱兵。最新型的JF-17具備高偏角射擊能力，而這意味它們不必針對任何特定方向，就能瞄準敵方目標。

而戰機能從任何位置發射武器，飛彈則能調整推力，速度和軌跡以擊中目標，大大提升了巴基斯坦空軍的戰力。輕型複合材料能讓JF-17搭載5枚超視距飛彈，比舊版改良了許多。此外，新機還採用了資料融合技術，以縮短通信和決策時間。

伊斯蘭瑪巴德戰略研究所（Institute of Strategic Studies Islamabad）戰略觀點中心（Center for Strategic Perspectives）研究員柯汗（Taimur Fahad Khan）說，JF-17將提升巴基斯坦空軍對抗印度新型S-400防空系統的能力。

他強調，第3批次JF-17接近隱形，並擁有先進軟體和雷達功能，可以用來欺騙S-400飛彈的追蹤系統，還有其他系統。此外，據柯汗說，這些新戰機能遠距偵測敵機，並發動先制攻擊。而機上的液冷火控雷達系統將偵測目標的能力提高了65%，並能在170公里外瞄準敵機。

JF-17從1980 年代末起，由一家價值5億美元（近140億台幣）的中巴合資企業生產。從2007年至今，已有超過100架進入巴斯斯坦空軍服役，其中有26架第二批次戰機2020年入列，而50架是最新的第3批次戰機。

戰機的機身、前機身，機翼和垂直安定面是由國有的巴基斯坦航空聯合體（PAC）所製造，而其他元件則是由成都飛機工業集團供應。至於所有的組裝作業，則是在巴基斯坦完成。許多觀察家認為，新型JF-17證明，巴基斯坦在打造武器軍備上愈來愈自立。