NBA球季快進行一半，各隊會有什麼操作逐漸引人注目，今天據知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，騎士與溜馬進行了交易，騎士送出本季報銷的盧比歐(Ricky Rubio)和3枚選秀權，換到溜馬的利佛特(Caris LeVert)與1枚次輪選秀權。

Full details on Cleveland acquiring Caris LeVert in a trade with Indiana: https://t.co/xl35fN8FTt — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2022

這兩隊在聯盟交易截止日前快速出擊，騎士獲得溜馬的利佛特以及1枚來自熱火次輪選秀權，溜馬則拿到盧比歐、1枚2022年首輪選秀權、2枚次輪選秀權(來自火箭和爵士)，目前騎士打出傲人戰績，在東區排第4，引進利佛特可說是升級了後場火力。

利佛特本季拿下18.7分4.4助攻3.8籃板，下季是他合約最後一年。而僅排東區第13的溜馬預期將進行大重建，換來的盧比歐本季報銷無法出賽，此外還有可能將其他主力交易掉，包含沙波尼斯(Domantas Sabonis)、特納(Myles Turner)等人。

盧比歐本季在騎士表現一度相當好，能為球隊貢獻13.1分4.1籃板6.6助攻1.4抄截，但無奈碰上左膝十字韌帶傷勢報銷，這次被送走等於在14個月內被交易4次，從2020年11月先後被太陽、雷霆、灰狼和現在的騎士交易，淪為聯盟浪人。