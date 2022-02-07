立法院第10屆第5會期今日上午8點開放立委報到，對於新的會期，藍委蔣萬安表示，自己將繼續在衛環委員會中捍衛民眾的權益，盡到監督政府的本分。同時，自己也會持續關注兒少家暴議題，讓孩子們都能健康、快樂的長大。

蔣萬安今（7日）在臉書發文表示，開工第一天，就傳出民生用品衛生紙即將漲價的消息，老百姓的荷包再度面臨縮水窘境。物價持續攀升，政府能否有效穩定物價？新冠疫情衝擊全民的生活，政府如何協助民眾調適、企業加速轉型？這些都是當前必須積極處理的問題。

同時，蔣萬安稱，今天也是第十屆第五會期立法委員報到日，新會期自己將繼續在衛環委員會中捍衛民眾的權益，也為台灣環境的永續發展、提升整體醫療、健全社會福利、加強勞動權益、確保食品安全，盡一份監督的力量。

蔣萬安直言，特別在法案的部分，攸關台灣永續發展的氣候變遷因應法、保障勞工權益的最低工資法，希望行政院在新會期趕快提出版本、送到立法院審議，自己更期待完善社會安全網重要關鍵的精神衛生法，能夠在本會期完成三讀通過，讓台灣社會安全及患者人權能夠往前邁一大步。

另外，蔣萬安強調，過年期間也傳出兒少家暴新聞，讓兒少保護制度、社工權益保障及防制兒少網路霸凌等議題再度受到重視，自己也會持續關注，並要求政府拿出具體改善方案，讓孩子們都能健康、快樂的長大。