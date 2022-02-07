過去一周，布蘭特原油期貨價格一舉突破每桶90美元，創2014年10月以來的新高，單週漲幅達5.4％，7日布油期再度站上93美元關卡，推升在台股交易的期街口布蘭特正2（00715L）今（7）日股價收盤飆漲15.78％、收在14.75元。

此外，期元大S&P石油今天收在16.33元大漲8％，成交量放大至2.6萬張，較封關日的8734張飆漲2倍。期街口布蘭特正2今天成交量也達到近5.56萬張，較封關日的2.87萬張增加近1倍。

街口投信表示，國際油價大漲，主要受助於美國德州遭逢極地寒流侵襲，溫度驟降至攝氏-10度以下，位於當地的二疊紀盆地，是美國原油的重要產區之一，因道路結冰與大量積雪，導致卡車運輸的關鍵道路受阻，加以部分地區有斷電的現象出現，進而使得美國原油供給中斷的擔憂升溫。

街口投信指出，今年異常天氣對原油供給的衝擊不僅於此，像是伊拉克國家石油行銷組織的統計顯示，伊拉克1月份的原油產量僅416萬桶/日，較前月減少63000桶/日，並低於OPEC+分配的產量目標428萬桶/日，主要是因為出口碼頭因惡劣天氣而關閉，加以碼頭儲油空間不足，間接被迫石油企業減少產量。

同一時間，奈及利亞亦是面臨同樣的困境，以致當地產量被迫減少10萬桶/日，由此可見，OPEC+難以加速增產，甚至連既定目標每月增產40萬桶/日都不易達成。街口投信表示，上述情況將有利於國際油價持續走揚。