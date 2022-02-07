台中市議員蔡耀頡(左起)帶領民進黨市議員擬參選人蔡美華路口拜票。(林欣儀翻攝)

台中市議員張家銨(左起)帶領民進黨市議員擬參選人林佳儀路口拜票。(林欣儀翻攝)

力拚年底九合一選舉，民進黨4月啟動台中市議員初選，為加深民眾印象，正國會推派的多名市議員擬參選人虎年開工第一天，就分別在現任議員帶領下拚選戰，其中，「台灣正青」廖芝晏、蔡美華、林佳儀分別由議員周永鴻、蔡耀頡、張家銨帶領到路口拜票。

將投入民進黨大里、霧峰區市議員初選的蔡美華，7日一大早在現任市議員蔡耀頡陪同下站在路口拜票，她表示，近幾年屯區人口逐年增加，大里區的交通建設尤其受到重視，決定投入選舉，是希望為在地注入活力、為民進黨拚下第三席，未來盼著重地方交通建設改善與停車問題的解決。

將參與豐原、后里區民進黨市議員初選的廖芝晏，7日也在市議員周永鴻陪同下到豐原、神岡交界處向民眾揮手，獲得不少熱情回應。她說，豐原、后里屬於台中市的山線，未來若能當選市議員，將延續前市長林佳龍過去的建設規畫，盼打造豐原、后里成為觀光副都心，帶動消費並成為山城旅遊的入口。

不必參加初選的林佳儀將投入沙鹿、清水、梧棲區議員選戰，她特別戴上老虎耳朵、手套，由市議員張家銨陪同向民眾拜票。林佳儀說，希望透過努力，為民進黨在海線拚下一席女性市議員席次，將關注公托、幼托等議題。

在虎年開工第一天，由「學長姐」帶領將投入初選的「台灣正青」擬參選人拜票，盼達到互相拉提效益，期許突破重圍、拿下初選勝利。