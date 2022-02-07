二級警戒延長到2/28！春節檢疫專案也延長至同日 入境檢疫14變10天還得等

入境14天檢疫想縮短成變10天還得等，中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，春節7+7檢疫專案延長實施期間至2022年2月28日止，相關措施均維持專案規定。

由於疫情趨緩，指揮中心專家們近日曾討論將14天隔離縮短為10天，指揮官陳時中也說縮短檢疫期是「勢在必行」，但今天指揮中心宣布，延長春節專案至2月28日，檢疫天數仍不放寬。指出自去(2021)年12月14日起實施以來，提供旅外國人依其所具備之條件有不同檢疫方案的選擇，以符合不同情況民眾之檢疫需求；經評估各國檢疫策略及該專案整體執行情形，宣布延長實施期間至2022年2月28日(航班表定抵臺時間計算)止，相關措施均維持專案規定。

指揮中心說明，春節檢疫專案內容包含14+0+7、10+4+7及7+7+7共3項方案，相關規定可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網首頁/ COVID-19防疫專區/特殊專案/春節檢疫措施專案項下查閱。

指揮中心提醒，民眾於返臺前務請事先瞭解並確認適用之方案再擇定，且方案擇定後不可變更，入境後請配合各方案所訂檢疫規定，避免違反規定而受裁罰。

指揮中心呼籲，檢疫期間應留在檢疫場所，禁止外出，亦不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書(春節檢疫專案)」所載規定；選擇C方案之檢疫者，返家後7天如採1人1室之檢疫條件，其同戶內同住者(非居家檢疫者)應共同遵守加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，以維護自身及家人健康，共同守護社區防疫安全。