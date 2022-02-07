澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周一宣布從2月21日起，澳洲將對所有已接種「兩劑」疫苗之持有簽證者全面重啟邊境。為了防堵新冠疫情傳播，澳洲禁止非公民入境已經長達近兩年時間。

澳洲在2020年3月關閉邊境，但自去年12月起開放技術移民、國際學生和背包客入境。莫里森周一在記者會上宣布：「如果您已接種兩劑疫苗，我們歡迎您重返澳洲」。

澳洲旅遊和航空股應聲飆漲，澳洲航空漲逾5%，旅行社Flight Centre目前漲近8%。

嚴格的邊境管制和快速的封鎖措施，讓澳洲感染新冠狀病毒的確診人數一直遠低於其他許多已開發國家，但受到快速傳播的Omicron變種病毒影響，近幾周來其確診數頻頻創下新高記錄。

過去一周，澳洲的單日感染和住院人數皆有所放緩，其周一通報的新增確診數僅略超過23000例，創下今年來新低，且較一個月前創下單日15萬人確診的最高記錄顯著下滑。