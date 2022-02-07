周興哲（左）跟李沐在片中湊一對，有種兩小無猜的浪漫感。（華映提供）

由杜政哲執導，周興哲、李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）主演的校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，從賀歲檔起跑以來，雖然受疫情影響，票房及口碑仍持續成長，再加上主角周興哲與李沐在初三後便全台勤跑影廳活動，創下多場滿場紀錄，以全台破3000萬的成績，成為賀歲檔票房冠軍。

有不少觀眾對周興哲親手製作的飯糰很多興趣，都追問李沐哪種口味的最美味，李沐表示小黃瓜鲔魚的飯糰吃起來真的超清爽，非常好吃。周興哲表示如果票房有達到目標，會再親手製作飯糰送給影迷朋友，而宋柏緯也追加會加贈完美比例的奶茶，如果能開出破億的票房成績，便會集合電影中的演員們辦小型音樂會回饋歌迷。

還有粉絲對周興哲入水戲覺得難忘，他也會反考粉絲自己在電影中游了多少次泳，一共入水3次，2次是游泳隊的練習，還有1次救落水的李沐。李沐則透露自己怕水，為了這場戲還特別上了游泳課，「因為要背對水掉下去，真的有點可怕」，而一直很擅長游泳的周興哲則對入水戲駕輕就熟，但對於要在水中睜開眼睛還要做表情覺得頗困難。