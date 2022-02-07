花蓮縣吉安鄉里漏部落祖靈祭（Talatu，as），是阿美族巫師祭儀文化最完整部落，獨特地方文化受到原住民族委員會重視，盼與地方凝聚共識，將部落入口形塑成全縣唯一「祭祀街道」意象，成為特色打卡亮點。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉里漏部落祖靈祭（Talatu，as），是阿美族巫師祭儀文化最完整部落，獨特地方文化受到原住民族委員會重視，盼與地方凝聚共識，將部落入口形塑成全縣唯一「祭祀街道」意象，成為特色打卡亮點。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉里漏部落祖靈祭（Talatu，as），是阿美族巫師祭儀文化最完整部落，部落祭師每兩年都會沿街進行「請靈、宴靈、送靈」等儀式，沿途部落族人則是手拿生薑、米酒，一同淨化場域並祈福。獨特的地方文化受到原住民族委員會重視，期盼與地方凝聚共識，將部落入口形塑成全縣唯一「祭祀街道」意象，成為特色打卡亮點。

里漏部落（Lidaw）位在吉安鄉東昌村，屬南勢阿美7社之一，是傳統農業聚落，因聚落範圍靠近河川和海洋，祭儀運用上較其他阿美族部落完整，傳統巫師祭儀幾乎經常使用於生活中，加上傳統信仰未因基督教傳入而被拋棄，因此巫師祭團規模完整，也是現今阿美族中少數在生活中仍扮演重要角色的部落祭團。

原民會副主委林碧霞在春假期間，前往吉安鄉里漏部落聚會所，和鄉長游淑貞、東昌村長魏錦添、部落頭目陳進富等人，針對地方通行語及傳統名稱標示計畫、8年一次「馬愣愣晉階禮」，及阿美文化村酋長回娘家等議題交流。

林碧霞表示，里漏部落是阿美族祭師祭儀文化保存最完整部落，若能將里漏部落入口意象結合嚴謹祭祀過程、文化特色、故事背景形塑出全縣唯一祭祀街道，有助了解部落可貴文化資產，強調原民會站在協助立場，與鄉公所、部落齊心努力，建立在地特色、提升地方產業、整合部落文化。

陳進富指出，祭師是與部落祖靈溝通的橋梁，部落祭師（Sikawasay）在2年一次祖靈祭中，即沿著東海六街（縣道花21線起點）往東進行「請靈、宴靈、送靈」等儀式，沿途百戶部落族人手拿生薑、米酒，一起淨化場域共同祈福。感謝原民會對祖靈文化認同，鄉公所積極推動祖靈祭，將祭儀傳承與發揚，部落也會盡全力促成這樁美事，使文化得以保存延續。

游淑貞表示，鄉公所配合中央執行各項部落施政，響應通行語推行，110年度爭取「地方通行語及傳統名稱標示計畫」，獲80萬元經費補助，先行在鄉內15個部落入口迎賓處設置指示牌，融入阿美族、太魯閣族及國語等3種語言，今年再度提報計畫，接續替全鄉20個部落完成通行語入口意象規畫建置。