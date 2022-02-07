農曆新春連續假期九天結束之後的第一個開工日，都更重建「最高效」海砂屋，聖得福建設位於台北市大直的「躍大直」，選在上午吉時良辰，舉辦開工動工典禮，創下不到6個月即整合成功、最快開工的海砂屋重建兩大新紀錄。全案扣除地主分回戶數後，實際可售金額僅30億元，最快預計「329檔期」可望對外公開，每坪開價上看150萬元。

金虎年的今天，為正式開工日，擅長都更整合的聖得福建設「躍大直」，上午舉辦感恩開工動土典禮。

聖得福建設執行長洪正雄，邀請台北市政府都市發展局局長黃一平、都市更新處等各級長官、立委蔣萬安、台北市議員林國成，以及負責代銷的創意家行銷董事長王明正等貴賓與會。

「躍大直」位於台北市大直街巷內，基地763坪，幕後都更推手聖得福建設，先前已完成不可能的任務，在短短8個月又6天，就完成大直明水路水岸第一排、屋齡達42年的海砂屋「翠景新村」都更整合，並簽約完成，改建成25層樓的水岸地標「最大直」；當時開價最高達200萬元，創下「最貴海砂屋」的空前紀錄。

而聖得福建設也搏得「海砂屋更新推手」封號，近年轉戰大直街，在台北市政府居中磋商，大力鼎助下，促成都更代拆協調成功，短短不到半年，就搏得地主和住戶的信任，成功整合，催生「躍大直」，也再度改寫「最高效」整合成功的新紀錄。

台北市政府都發局局長黃一平今天表示，聖得福建設「躍大直」是金虎年開工第一天正式動工的第一筆都更案，由於為海砂屋，因此105年即報核，走了五年程序，希望該案產生起頭效果，後面還有很多類似案例也可以依循此模式進行都更重建。

黃一平表示，市府168專案，希望都更戶同意比例是100％，即進行專案追蹤、啟動專案輔導程序；尤其海砂屋，同意比例若達90％以上，也可以啟動168專案程序，加速都更。而「躍大直」原本是四、五樓的老建物，戶數有81戶，未來會都更重建為22層樓的SRC結構住宅大樓，鋼構廠商已經找好，由承作離岸風電工程的世紀鋼鐵提供鋼構，在缺工缺料的當下，應可確保工程在三年半之後，讓原住戶搬回家，也期許聖得福建設可以如期、如質的完工交屋。

創意家行銷團隊表示，「躍大直」基地座落於道明國際學校旁，為同街廓首座22層樓鋼骨雙制震規格建案，規劃坪數26-53坪，兩、三房產品為主，總戶數為127戶，每坪開價130~150萬元，可售金額為30億元，預計2025年完工，屆時必定改變在地街廓，成為大直新地標。 而大直街，長久以來即是大直知名的隱富聚落，蓊鬱樹海綠意環境、文青氣息自然天成，「躍大直」以坐擁大直街難得一見763坪大基地開發，緊鄰頂尖國際私校道明外僑，與實踐大學比鄰而居。

創意家行銷表示，附近居民皆因喜愛這個環境，離不開的大直街；目前登記有意願的客戶，已經超過百組，看好未來地段潛力，人氣相當熱絡。

聖得福建設繼大直「躍大直」後，未來除深耕大直，陸續推出「培英公園案」、「北安案」、「劍南路案」等建築開發案外，也將延續深耕台北市。