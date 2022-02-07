為嚴防Omicron疫情及春節期間潛在群聚感染風險，富邦金控於2月6日實施員工健康回報機制，富邦金控暨各子公司符合風險分級標準之同仁，以及相關清潔員、保全及食堂工作人員合計約8000人，已於2月6日透過快篩方式確認及回報健康情況無虞。富邦金控將持續加強對同仁健康照護及營業場所安全，開工防疫不鬆懈，守護同仁及客戶健康。

富邦金控於2021年6月至12月首創設立富邦篩檢站，精準地依照風險分級篩檢原則，提供雙北地區同仁安全、快速之篩檢環境，在去年台灣二、三級警戒疫情嚴峻之際，發揮防疫效能，有效防堵公司內部疫情擴散風險。

今年初因應Omicron本土疫情再起，富邦金控隨即於1月11日公告實施春節開工前之快篩健康回報機制，視疫情變化動態設定富邦金控及各子公司一致性之篩檢風險分級，提供可檢測Omicron之家用快篩試劑，並在符合員工意願之前提下供富邦金控暨各子公司同仁於開工前一日使用，以期達到精準防疫，嚴防春節期間人員出遊及活動頻繁所可能產生之群聚感染風險。

富邦金控嚴密監控疫情變化並動態調整防疫措施，今年因應桃園疫情擴散，已數度升級防疫規格，開工防疫亦不鬆懈，持續實施五大主要防疫措施，相關內容如下：

一、動態式營運持續方案：根據各子公司業務特性備有異地辦公、居家辦公、業務移轉等多元營運持續方案，隨時因應疫情變化快速啟動。

二、嚴格管控群聚感染風險：除了自2021年5月起持續實施分流上下班，提供六個梯次供同仁選擇；目前富邦金控同仁完整接種兩劑疫苗之比例高，公司持續鼓勵同仁盡快完成接種第三劑追加劑，提升自身及群體保護力。

三、提升辦公大樓及營業場所防疫規格：各富邦大樓於1月25日至2月11日每營業日實施全棟消毒；子公司營業場所持續加強人流管制及提高消毒頻率，並於營業櫃檯設置防疫隔板，或配置防護面罩、手套、消毒槍等防疫物品。

四、停辦相關會議及活動：經執行風險評估，已取消2月10日集團新春團拜活動，另於2月20日前停辦無法全程佩戴口罩之各式會議、活動及聚餐為原則，將視疫情評估延長停辦期間。

五、嚴格管制外部訪客：各富邦大樓禁止外部訪客進入辦公職場，如訪客已接種兩劑疫苗滿14天或出示到訪日(含)三日內之快篩或PCR陰性證明，則於執行實名制、量測體溫及手部消毒後開放進入。

富邦金控以最審慎的態度執行高規格防疫機制，維護辦公場所安全，守護同仁及客戶健康，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷。