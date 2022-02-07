韓國反托拉斯機關7日（周一）裁決德國車廠Mercedes-Benz和其韓國子公司關於柴油車排放量廣告不實，課處罰款202億韓元（約1690萬美元）。

韓國公平交易委員會（KFTC）表示，Mercedes藉由在車內安裝非法軟體，這使車輛進行認證測試時排放量比實際駕駛情況還低。共計Mercedes有15款安裝此類軟體。

KFTC指出，在福斯排廢舞弊案之後，此次針對國內銷售最高的進口車業者課處罰款別具意義，因為利用關於減排效果不實和欺騙的廣告，有損消費者購買理性選擇。