經寶精密（5284，jpp-KY）營收傳來捷報，6日公告元月營收新台幣1.23億元，較去年同期1月份營收新台幣1.2E成長2.07％，然而隱藏在強勢新台幣轉換下的泰銖營收高達1.47億，年成長接近16％，創下工廠成立以來的泰銖營收歷史新高紀錄。

經寶精密原是一家專精客製化精密金屬機構件的設計製造商，主要產品聚焦在航太、通訊、電子等三大產品線，尤其航太是台灣上市公司中，少數幾家專注在歐洲發展的製造商，近幾年陸續併購了ADB、Lutec和Spem三家法國子公司，深入法國航太的製造基地，唯2019年全球受到新冠疫情的影響，航太產業大受打擊，環境驟變下公司積極應對，除了在伺服器機殼、機櫃大有斬獲，協助客戶新開發的智慧型咖啡飲料機也開始量產，公司更是趁著疫情期間，默默耕耘跨足電動機車產業，與泰國機車製造商NST合資成立Imotor集團，於去年發表了第一台泰國國產電動機車Vapor，並在今年發布投資泰國能源巨頭Banchak旗下，專門做電動機車租賃平台及換電站的子公司Winnonie，攜手Bancahk搶佔泰國的機車節能市場商機，雖然近期新台幣強勢匯率下轉換的財報數字並不明顯，但實則自去年第四季開始，在本位貨幣泰銖的營運成長表現上，接連突破工廠的營運紀錄，今年元月更是創下了工廠自成立以來的歷史新高1.47億泰銖，博得新春的好彩頭，也讓未來的營運成果令人期待。

展望今年，元宇宙的興起讓各家國際大廠擴大布建雲端基礎建設，除了原有的伺服器產品持續暢旺，公司積極爭取到的新客戶，有機會在今年第四季開始進入生產，智慧型咖啡飲料機也隨著客戶的布建大獲市場好評，沉寂已久的航太產業，從去年平均恢復到接近5成的生產，到今年開春回到約7成的水平，有慢慢好轉的趨勢，受到疫情影響而暫緩的Nadcap航太熱處理認證也有機會在下半年重啟，公司更是透過子公司Wefly入股了泰航飛行訓練中心，瞄準飛機的維修及改裝市場，雖然新跨入的電動機車產業短期還不會進入量產，但是已經積極規劃建置新的產線並洽談相關的合作布局，在減碳節能的國際趨勢下，預期將成為繼航太、通訊伺服器之後的主力產品。