台灣機械工業公會與外貿協會再度開會協商，評估目前台灣Omicron疫情還在可控範圍，敲定台北國際工具機展及台灣國際工具機展聯展，21日將如期登場。面對疫情，主辦單位更是做足萬全準備，貿協指出，工具機聯展首次改為QR code無接觸式參觀入場、每家參展廠商發放防疫包、成立專責防疫小組，並在官網成立防疫專區，隨時更新防疫資訊。

外貿協會指出，台北國際工具機展、台灣國際工具機展，國內兩大工具機展首度結盟辦理「TIMTOS x TMTS 2022」聯展，將於21日至26日在台北南港展覽1、2館舉行，參展廠商高達950家，總計使用5100個攤位，是疫後臺灣最大規模展覽，同時也是2022年全球首發的工具機展，格外受全球相關產業人士高度矚目。

貿協指出，今年TIMTOS x TMTS展，採虛實並進Hybrid模式，6天實體展及1個月線上展，另推出一系列服務國內外參觀者的創新作法，打造「五感有感」觀展新體驗，其中「智慧製造主題導覽」甫開放報名即秒殺額滿，國外買主行動採洽更是吸引中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研等重量級廠商報名。展期透過導覽員的連線帶領觀展，疫情以來累積的工具機產業量能，將於現場一「觸」即發。

貿協表示，國外買主行動採洽及國際媒體導覽是為突破邊境管制，所推出的6大服務之一，接收近200場次的買主需求，爭相目睹TIMTOS x TMTS 2022國內外菁英廠商齊聚展出的最新機台及解決方案。

貿協指出，貿協不僅針對國外訪客量身打造線上行程，針對國內業者推出產業論壇、技術研討會及4大創新節目，分別是「智慧製造主題導覽」、「製造癮Podcast」實境秀、刀具獵人限時闖關任務及午後爵士，讓觀展體驗更豐富深刻。其中南港二館7樓，除在TIMTOS x TMTS 2022首度做為展場使用外，貿協更將全台第一個為製造業量身打造的知識性Podcast節目《製造癮》搬進該樓層，進行Live播出，邀請教授級、財經節目主持人及重量級業界來賓用聲音帶聽眾探索工具機的世界。

貿協指稱，這次展期，南港二館7樓還有刀具獵人限時闖關任務、機械 x 爵士的午後爵士及刀具研討會等精彩活動，拉近機械與生活的距離，同樣不容錯過。主辦單位針對全台專業訪客，國內業者可報名2月24日上午8點從高鐵台中站出發的遊覽車接駁服務，直達台北南港展覽館。

面對疫情，主辦單位更是做足萬全準備，如首次改為QR code無接觸式參觀入場、每家參展廠商發放防疫包、成立專責防疫小組，在官網成立防疫專區，隨時更新防疫資訊等，全程都將符合會展防疫規範，讓參展廠商及參觀者都能安心參與。