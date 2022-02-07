隨著國內房屋步入高齡、都更危老成為顯學，住宅拆除數量不斷增加，去年全台核發住宅建築物拆除執照共4148戶，為連續二年超過4000戶，不過對比全台屋齡超過30年以上老宅每年以十餘萬戶速度增加，拆除速度遠不及房屋老化的速度。

根據住宅拆除執照觀察住宅拆除的速度，自921地震後，2002～2004年間每年約拆除千餘戶，2005～2009年每年約拆除2000餘戶，2010～2019年每年約拆除3000餘戶，近二年每年住宅拆除戶數突破4000戶，住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，近年都更與危老話題夯、房價飆漲，也讓許多地主願意參與其中，加上政策推波助瀾，讓住宅拆除件數寫下新高。

其中，屋齡老化最嚴重的台北市去年拆除1672戶為六都最多，新北市976戶次之，其他直轄市則在500戶以下，桃園市更僅有28戶。

根據內政部不動產資訊平台資料，全台屋齡超過30年以上的住宅總量約450萬戶、50年以上老屋亦高達92萬戶，十年來屋齡30年以上老宅增加了158萬戶、屋齡50年以上超老宅增加了49萬戶。

隨著台灣經濟起飛時期大量興建的住宅正快速步入老年，住宅老化嚴峻，全台30年老宅從十年前約占住宅總量的36％，目前已正式突破五成，等於每二間房子就有一間是30年老宅；50年超老宅從十年前的總量5％，也倍增至一成。

然而，十年間住宅僅拆除約3.5萬戶，即使未來房屋的拆除動能能夠擴大，但相較未來一年有十餘萬戶住宅跨入老屋門檻，拆除速度遠遠不及老屋的增加速度。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，拆照數量雖然緩步提升，但比起全台老宅數量仍緩不濟急，雖有危老政策促進城市新陳代謝，不過台北市還是以產權單純的整合案最容易改建，大台北以外的區域改建意願與難度都明顯較高。