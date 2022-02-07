台南春節治安、交通不打烊，交通事故、全般刑案發生數較去年下降。（台南市警察局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局春節9天連假加強交通疏導及事故防制工作，A1及A2事故均較往年春節假期下降，而近期備受民眾關注的酒駕議題，台南警方春節期間，總計取締酒駕139件，其中移送公共危險罪有101件，取締件數較往年增加。治安部分，全般刑案發生數較去年日均數發生減少2件，竊盜案件日均數也減少0.93件。

市警局據統計，去年春節連假2月10日至16日計7天，A1事故4件、A2事故689件，傷亡日均數99.0件；今年春節連假1月29日至2月6日共9日，A1事故2件、A2事故806件，傷亡日均數89.8件。相較去年春節連假，今年A1事故減少2件，傷亡日均數減少9.2件。

市警局表示，治安部分，全般刑案發生數較去年日均數發生減少2件，竊盜案件日均數發生減少0.93件。另阻詐部分，統計至2月6日止，今年已經成功攔阻詐騙案149件，攔阻金額達2925萬餘元。

市長黃偉哲今日藉著新春團拜，感謝警察同仁的辛勞，9天春節期間，維持治安平穩及交通順暢，成效均比往年更好，讓市民及來觀光旅遊的民眾有安全感。

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