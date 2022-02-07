台南市政府警察局春節9天連假加強交通疏導及事故防制工作，A1及A2事故均較往年春節假期下降，而近期備受民眾關注的酒駕議題，台南警方春節期間，總計取締酒駕139件，其中移送公共危險罪有101件，取締件數較往年增加。治安部分，全般刑案發生數較去年日均數發生減少2件，竊盜案件日均數也減少0.93件。
市警局據統計，去年春節連假2月10日至16日計7天，A1事故4件、A2事故689件，傷亡日均數99.0件；今年春節連假1月29日至2月6日共9日，A1事故2件、A2事故806件，傷亡日均數89.8件。相較去年春節連假，今年A1事故減少2件，傷亡日均數減少9.2件。
市警局表示，治安部分，全般刑案發生數較去年日均數發生減少2件，竊盜案件日均數發生減少0.93件。另阻詐部分，統計至2月6日止，今年已經成功攔阻詐騙案149件，攔阻金額達2925萬餘元。
市長黃偉哲今日藉著新春團拜，感謝警察同仁的辛勞，9天春節期間，維持治安平穩及交通順暢，成效均比往年更好，讓市民及來觀光旅遊的民眾有安全感。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。