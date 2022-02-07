知名台語歌手蔡小虎由於家中經營豬肉攤，被稱為「豬肉王子」，在32歲時因參加選秀節目始祖《五燈獎》而嶄露頭角，如今出道已經31年、63歲的蔡小虎，在感情方面依然未婚，只曾透露自己有女友，並表示年紀大了「人生有伴就好」，其實在他的人生中曾痛失兩位摯愛。

其中一位是擁有「糕餅西施」稱號的歌手林晏如，與蔡小虎同樣於1991年出道，兩人因同台演唱而結緣，不過卻因為有次上綜藝大哥張菲的節目時，蔡小虎因為錄影現場有一隻大蟒蛇，讓他不願上場。不久後林晏如剛好在採訪中透露：「怕蛇的男生我不會喜歡。」蔡小虎因而結下心結，兩人漸行漸遠。

林晏如曾與蔡小虎有過一段情，卻因誤會而未有結果。（圖／中時資料照）

後來蔡小虎沉迷於「柏青哥」，經常跑到日本，一打就是一整天，荒唐三年多不只輸掉千萬積蓄，還因此丟了唱片合約，甚至讓他患上憂鬱症。而在這期間，當年的紅粉知己林晏如罹患乳癌，得知消息的蔡小虎趕在林晏如離開前，在她病榻前與她和解，無緣的兩人也成了蔡小虎心中的一大遺憾，多年後在節目上更演唱《一生只有你》獻給曾經的摯愛，感動現場眾人。

蔡小虎多年後再次上張菲的節目，談到當年與林晏如的誤會，並以《一生只有你》追憶對方。（圖／中時資料照）

另一位影響蔡小虎的女人則是他的親妹妹，蔡小虎在家中排行第六，從小就和小4歲的妹妹最親近，妹妹不只漂亮還會唱歌，年輕時曾與藍寶石大歌廳簽約，原先前途不可限量，但卻因父親的保守觀念，而要求蔡小虎把妹妹的合約拿回來。最後妹妹沒走上星途，而是嫁作人妻，並育有三名子女。不幸的是，妹妹罹患白血病，從發現開始蔡小虎就砸大錢四處求醫，但最後仍保不住妹妹的性命，在兩年多後、2011年時病逝。讓蔡小虎大受打擊，他也透露妹妹生前做放心不下的就是孩子，在離世前仍握著蔡小虎的手要他「幫忙照顧孩子」，這也讓蔡小虎第一次在妹妹面前淚崩。直到多年後，他才終於走出傷痛，也希望妹妹在另一個世界能夠過得很好。