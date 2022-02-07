女星粿粿（江瑋琳）近年在體育競技實境節目《全明星運動會》擔任紅隊經理，打開知名度，擁有甜美臉蛋和俏麗身材的她，擁有不少粉絲支持。而粿粿今（7日）則無預警宣布喜訊，粿粿曬出與台日混血男模范姜彥豐的貼臉合照，並露出手上大鑽戒甜蜜寫下：「He asked（他問了）」，范姜彥豐也同步曬出合照、寫下：「I asked（我問了）」，幸福證實求婚成功。

27歲粿粿是中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員出身，外型甜美的她，以俏麗臉蛋和前凸後翹的好身材，打開知名度，粿粿也因此擁有大批粉絲支持，而粿粿近年則在實境節目《全明星運動會》擔任紅隊經理，再攀演藝事業高峰。29歲范姜彥豐是台日混血男模，有著帥氣外表及高挑身材的他，有戲劇和廣告作品外，他也曾在2020年擔任金馬獎遞獎大使。

甜美的粿粿在2020年就曾被拍到，她與身高186公分的范姜彥豐連番上演溫馨接送，如今粿粿和范姜彥豐公開戀情，並曬出貼臉合照秀閃亮鑽戒，粿粿甜蜜寫下：「He asked（他問了）」，而范姜彥豐也曬出合照、寫下：「I asked（我問了）」，並貼出戒指貼圖，幸福證實求婚成功。

喜訊一出，粿粿所屬的「Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊」就立刻留言：「Lovely couple 恭喜粿粿」，粉絲也陸續祝賀：「恭喜粿粿」、「郎才女貌」、「祝福你們」，還有人歪樓說：「開工第一天心碎，比悲傷更悲傷的故事」、「恭喜 但我也想知道有多少人而心碎」、「心碎祝福」。

而身為《全明星》紅隊隊長的「王子」邱勝翊和副隊長「宇宙」林思宇，還幽默模仿粿粿的貼臉閃婚照，王子逗趣發文：「She asked I say no」（她問了，我說不），吸引成語蕎直呼：「幽默耶」、艾薇也說：「哈哈哈 真的是」。