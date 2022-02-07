基隆市中山區第4條城際快捷公車預計3月初前宣布通車。（國光客運提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中山區第4條城際快捷公車原預計去年9月開通，但受疫情影響不斷順延，客運業者已準備妥當，立委蔡適應今天表示，持續與公路總局、客運業者溝通，目前推估3月初前會宣布通車，至於確切時程會再另行公佈。

基隆中山區有許多市民需通車到台北，市府研議後決定由國光客運規畫將現有1813D轉型為第4條快捷公車，公路總局於去年3月審議通過，原宣布提前在同年9月上路，但受疫情影響不斷順延，蔡適應今天舉辦開工活動受訪時表示，客運業者基本上已準備妥當，與公路總局、國光客運協調後，初估3月初前會宣布通車。

國光客運指出，中山區快捷公車會配合4月份成市博覽會期程，預計在活動前1個月通車。目前路線規畫從基隆車站發車，行經中山一、二路、中華路、文化路、復興路，停靠站包含中山區衛生所、健民接口、中華路口、公誠二村、協和里、中山區行政大樓、經國學院、德安路口和復興路101號，再從中和路駛上國道3號高速公路，接國道1號從潭美公園下交流道。

台北市端停靠站包括，潭美公園、松山高中、市府轉運站、聯合報、觀光局、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、正義郵局、台北科技大學（忠孝）、華山文創園區及台北車站東3門。

基隆市政府為紓緩基隆往返台北交通運輸需求量，已開通3條快捷公車路線，分別是2088路線「基隆女中至市府轉運站」、1088路線「暖暖至南港展覽館」、1579路線「基隆市中正區至台北市中山區」，去年統計每月載客量達31萬人次，每年達300萬以上。