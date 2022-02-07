為改善偏鄉交通運輸困境，中華汽車（2204）自2021年起與交通部合作推動「噗噗共乘」計畫，藉由企業資源，投入兩台得利卡專車協助「噗噗共乘」運行，提供花蓮富里鄉及台東延平鄉「幸福巴士2.0」運輸接駁服務。2022年中華汽車再投入資源，邀請商用車主一同關懷偏鄉運輸，宣布即日起至2月底前至全台匯豐展示中心互動即可為偏鄉運輸加乘，用愛累積接駁里程費用。

中華車指出，花東偏鄉地區長期面臨交通資源不足，因道路條件不佳，即便有傳統客運服務，但因公車路線缺乏彈性、班次少，加上車輛體積太大無法進村等問題，讓偏鄉交通仍有不便。位於台東縣延平鄉的鸞山國小，校內有近20位學童為中低收入戶家庭，因父母平常忙於工作，孩子長期仰賴「噗噗共乘」服務通勤，中華汽車看見孩子們的需求，特別投入車輛加入服務行列，透過「噗噗共乘」預約搭乘的方式，成功建置交通運輸網絡，藉由在地司機服務在地居民的信任模式，彈性提供就學、就醫、轉乘接送的運輸共享服務。中華車投入「噗噗共乘」車輛至今，出勤班次達480次，服務2175人次，接駁里程達8064公里。

中華車不僅車輛投入，2022年更號召中華三菱的商用車主們一起支持「噗噗共乘」計畫，即日起至2月28日，至全台匯豐汽車展示中心，即可透過「祈願」的方式換取對「噗噗共乘」的捐款。車主到店只要掃描活動看板上的QR code，登入資料後向接待人員領取祈願球，寫下對於偏鄉交通的支持，再將祝福滿滿的祈願球投入中華菱利貨台上的「招財虎」中，即可向接待人員領取專屬贈品。中華車將聚集全台的「祈願」，以心意化為實際捐款行動。「招財虎」中每顆祈願球，也代表中華車為偏鄉捐贈的一公里路程車資，期望以支持讓「噗噗共乘」的便利服務持續更久，也為偏鄉運輸再加值。