大陸境外男改判本土 羅一鈞：和高雄港群聚序列同為BA.2

高雄市防疫旅館近期爆發3起群聚感染，緊急召回198人採檢，台北市防疫旅館今天也驚傳群聚感染。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天共有3例境外移入個案改判本土，都是自大陸入境，研判為防疫旅館內交互感染。

案19042於1月15日自大陸入境，入住高雄市防疫旅館，居家檢疫期滿採檢陰性，自主管理期間返回桃園住家，第2天就出現咳嗽症狀，Ct值僅16，更傳染給妻子、兒子、女兒及弟弟共4名家人。

羅一鈞表示，案19042為桃園市個案，居住在高雄市防疫旅館，經基因定序和高雄港群聚相符，屬於Omicron的亞型「BA.2」；經回溯發現，該案居住的同樓層有一位高雄港接觸史的陰轉陽個案，1月24日至2月3日有地緣關係重疊，懷疑是在防疫旅館居住期間發生交互感染，因此先將案19042改判為本土，上周已召回相關接觸者進行採檢。

而案18761、案18786原為台北市境外移入個案，分別為1月9日和1月19日自大陸入境，於1月29日確診，居住在同一間防疫旅館，今天都被改判為本土個案。

羅一鈞表示，案18761於自主管理期間第4天檢驗陽姓，由於潛伏期長，啟動回溯調查發現，同樓層不同房間有幾例確診個案，包括案18498-18500印度入境一家人，以及案18786為大陸入境；經過全基因比對，上述個案的病毒序列接相符，僅相差一個位點，研判為同一起事件。

目前已針對該防疫旅館進行匡列，10名員工都是陰性，回溯1月19日至2月7日同樓層、上下同號房、同時段採檢的26人，採檢結果都是陰性，後續也會再次採檢。至於環境調查方面，發現該旅館天花板會有氣流相通的情況，另外有部分個案在檢疫期滿離開旅館時有時間上重疊，研判為交叉感染。