新北市三峽廣行宮春節期間舉辦「2022全台最大祈福天燈花獻幸福」活動，搭建8公尺高巨型孔明燈以及花卉步道，未料除夕一登場，一陣怪風吹來，竟把大型孔明燈吹倒，許多民眾春節賞燈都撲空。廟方趁著開工日加緊趕工，預計在5日內搭建全新孔明燈，並將燈會延至月底，希望能吸引元宵人潮觀看。

三峽廣行宮是當地重要信仰中心，2020年首度與與三峽區公所合辦燈會，當時一日就吸引千人參與，廟方去年因疫情停辦，今年再度舉辦，邀請全三峽19所國小師生繪製5000顆燈籠，並邀請台灣最後一位手繪電影畫報大師顏振發操刀，繪製高8公尺、寬5公尺的巨型燈會主燈。

未料，上月31日除夕上午一陣怪風襲來，導致架設天燈的鋼索被扯下脫落，使得整座天燈直接傾倒，泡進一旁的池塘內，雖然廟方緊急將孔明燈上的上百顆燈籠從水中撈起，但不少作品已經受損毀壞。

廣行宮主委黃騰霆表示，孔明燈展示第3日就因倒塌撤離，但是來參觀人潮還是很多，春節期間至少有3萬人來訪，其中許多人是專門從中南部上來拍照的，未料卻因此撲空，但是適逢過年，工人都沒有上班無法搶修，只好趁著開工日趕工。

黃騰霆說，目前廟內還有數百顆學童繪製的燈籠，孔明燈鐵架近期架設好後就會陸續擺上，期盼在本周設置好，屆時整個燈會現場將會更壯觀，為了讓民眾能在元宵節前來賞燈，廟方也將展示時間延至月底，廟方也將在13日舉行元宵晚會，不過也會視疫情變化，隨時配合政府政策調整。