味全龍7日舉行開訓典禮。（陳怡誠攝）

味全龍隊7日在天母棒球場舉行開訓典禮，總教練葉君璋喊出「闖進季後賽」目標，他認為，若是球員穩定性足夠，龍隊是支具有競爭力的球隊，但他也點出隱憂，就在於終結者能否成功「關門」。

龍隊去年雖然全年度戰績敬陪末座，但在下半季季末「拉尾盤」的表現讓人驚艷，葉君璋說：「感謝球團給予支持，在外籍教練、軟硬體部分給予最大回饋，球隊經過兩年半、300多場比賽的整合，相信已經往成功方向前進，也看到很多球員都會自主訓練，希望大家把身體照顧好，一起努力朝季後賽目標邁進。」

葉總認為，只要穩定度夠高，龍隊要在今年闖進季後賽是具有競爭力的，「但現在看起來有困擾的是救援投手部分，這部分確實是個問號。」去年球季龍隊找來日籍大聯盟投手田澤純一擔任終結者，全季的50勝裡，他就拿下30次救援成功，成為龍隊贏球的關鍵之一。

但今年龍隊洋將部分採取3投2野的策略，因此割捨了田澤純一，新球季誰來擔任終結者成為球隊最大問號。葉君璋說：「目前陣中有關們驚艷的投手比較少，這是比較不明朗且擔心的地方。」他點名陳冠偉、呂偉晟2人是主要負責關門的球員，「另外王玉譜、廖任磊弱勢控球穩的話，也是滿適合的。」

葉總也說，雖然可能賦予廖任磊後援任務，但他春訓時會同時準備先發、後援2個方向，再從春訓中去觀察他的狀況，他也透露，新球季若是在球員都沒受傷的情況下，會從2名洋砲的佈局開始，洋投在本周陸續抵台，洋砲則是會在二月底至三月初。