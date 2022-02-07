國內疫情稍稍趨緩，高雄7日新增1例本土確診個案，與高雄港傳播鏈相關，是高雄港區工作人員的家人，於1月24日被匡列，屬於無症狀患者，曾接種過1劑AZ疫苗，於居家隔離期滿前陰轉陽確診，高雄市長陳其邁表示，並無社區風險。