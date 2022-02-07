高雄港群聚再＋1 工作人員家屬染疫 曾接種1劑AZ 14:442022/02/07 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄7日新增1例本土確診個案，與高雄港傳播鏈相關，是高雄港區工作人員的家人，於1月24日被匡列，屬於無症狀患者，高雄市長陳其邁表示，並無社區風險。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情稍稍趨緩，高雄7日新增1例本土確診個案，與高雄港傳播鏈相關，是高雄港區工作人員的家人，於1月24日被匡列，屬於無症狀患者，曾接種過1劑AZ疫苗，於居家隔離期滿前陰轉陽確診，高雄市長陳其邁表示，並無社區風險。 歷年最大！台灣燈會賞燈、打卡、搖紅包 高雄備戰群聚風險 再清空2防疫旅館 #高雄港群聚 #本土確診 #陳其邁 #社區傳染 #風險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1人確診高雄港全癱瘓？其餘41名引水人最新狀況曝光 10:212022/02/07 生活 內政部提醒注意預售屋買賣風險 14:092022/02/07 房市新訊 桃園日翊物流次風險區員工790人 採檢結果出爐 09:342022/02/07 生活 高雄打造科技S廊帶 土地通盤檢討 04:102022/02/06 地方新聞 高雄港引水人不甩採檢 確診 開罰 04:102022/02/07 焦點要聞 民眾最愛漁港「現撈仔」 高雄海洋局加強防疫宣導 10:492022/02/06 生活 高雄港引水人傳確診 曾接觸40艘船 陳其邁14：30說明 12:442022/02/06 生活 高雄治安年節不平靜！3組棒球隊砸店洩恨 年前槍擊案至今未破 12:352022/02/06 社會 高雄港區全員篩檢 旗津全島普篩 04:102022/02/06 焦點要聞 中油高煉廠轉型半導體核心「這時間」動工 09:452022/02/07 區域情報-高雄 確診引水人釀染疫危機 旗津10928人急採檢結果出爐 14:552022/02/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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