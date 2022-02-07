開工首日，新北市今新增1例居家隔離期間陰轉陽個案，新北市衛生局表示，個案是家住三重區的5歲女童，為北市幼兒園確診教師（案18590）接觸者，1月25日接獲居家隔離通知，經採檢PCR陰性，居隔期間無症狀，2月6日居隔期滿前採檢PCR陽性、Ct值25.45，收治專責病房治療。

衛生局表示，個案早已匡列居家隔離，為居隔期滿前採檢陽，對社區沒有影響，另因個案為居隔期滿前陰轉陽，無公共活動場所足跡。