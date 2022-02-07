新北5歲童確診家住三重 Ct值曝光 遭北市幼兒園教師傳染 14:412022/02/07 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增1例居家隔離期間陰轉陽個案。圖為消毒畫面。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開工首日，新北市今新增1例居家隔離期間陰轉陽個案，新北市衛生局表示，個案是家住三重區的5歲女童，為北市幼兒園確診教師（案18590）接觸者，1月25日接獲居家隔離通知，經採檢PCR陰性，居隔期間無症狀，2月6日居隔期滿前採檢PCR陽性、Ct值25.45，收治專責病房治療。 衛生局表示，個案早已匡列居家隔離，為居隔期滿前採檢陽，對社區沒有影響，另因個案為居隔期滿前陰轉陽，無公共活動場所足跡。 本土＋2 北巿松山幼兒園群聚再增5歲女童染疫 衛福部砸5000萬提升長者疫苗覆蓋率 至少24萬人受惠 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #居隔 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開工首日 侯友宜視察新北市圖總館防疫措施 13:152022/02/07 生活 竹縣長者打前2劑疫苗送200元超商禮券 活動只到28日 14:142022/02/07 生活 春節檢疫專案3方案延長2／28 14:572022/02/07 生活 北市本土個案＋2 柯文哲15：30說明 13:312022/02/07 生活 北市證實確診＋2 皆為境外舊案改判本土個案 13:502022/02/07 生活 2022新北燈會臥虎藏龍好戲燈場 10:252022/02/07 生活 拚生育！新北「愛幸福市集」一站滿足結婚大小事 11:572022/02/07 生活 新北群眾募資異業合作計畫 月中登場 04:102022/02/07 地方新聞 取消積分制 2／15起啟動第二階段移工專案引進 14:582022/02/07 生活 監測年後疫情變化 二級警戒延長2／28 14:592022/02/07 生活 北巿又增1防疫旅館群聚 3境外移入改判本土 14:342022/02/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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