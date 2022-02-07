車牌莫名翹起竟是這機關！1名網友日前在路上驚見1輛賓士車的後車牌有1塊凸起，呈現不規則隆起，拍照後詢問網友是什麼？不少網友一眼就認出是「倒車鏡頭」，只有在轎車倒車時鏡頭會「冒出」提供駕駛後方畫面，此機關被不少網友大讚很好用，遇到雨天看不清楚後方時，用此鏡頭更為方便。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前開車在路上發現前方1輛賓士轎車的後車牌竟「不規則凸起」，車牌中間有1塊明顯凸起，外觀看上去相當不平整，拍下照片後發文詢問「這應該是有什麼新功能」，還說很想要用手按下去，「手不知不覺的伸了出來」。

網友日前在路上驚見1輛賓士車的後車牌有1塊凸起，呈現不規則隆起，拍照後詢問網友是什麼？不少網友一眼就認出是「倒車鏡頭」。（翻攝自PTT，非當事者照片）

舊式的「倒車鏡頭」就會出現在車牌上方。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

不過不少網友隨即解答「是倒車鏡頭」，據悉該款倒車鏡頭屬隱藏式，只有在倒車時鏡頭會冒出，常見的位置就在車牌附近，網友紛紛留言「360度環景啟動也會開」、「內藏式的倒車顯影鏡頭啦，倒車時會翻蓋」、「那個明明是倒車時用的錄影機，方便駕駛看後方而已」。

不少大車的車主都說倒車顯影跟360度環景相當好用，使用過後就回不去了，也有人提到下大雨時後方視角經常很迷糊，用倒車鏡頭就很方便，「下雨時超好用的！鏡頭都不會髒掉」、「下雨天確實是好用」。