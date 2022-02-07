裕隆日產汽車（2227）宣布，即日起至2月25日止，推出「NISSAN安全新視野」購車優惠專案，凡購買NISSAN國產全車系即可免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」（市價19800元）。2月購買國產全車系或進口跨界休旅車NEW JUKE，再加碼週週抽「SHARP 70吋4K電視」（市價42900元）。

裕日車指出，國人駕駛時常因盲區死角影響行車安全，因此推出「NISSAN 安全新視野」購車優惠專案，凡入主NISSAN國產全車系，即可免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」，搭載除盲安全的「Alley View左前盲區顯影」、超廣角視野照射可達四車道的「前後超廣角鏡頭」、保障升級的「前/後雙錄影器」及夜視升級的「Sony高解析晶片」，能提供良好的行車視野及升級的行車紀錄功能，在夜間行車時影像更清晰，亦能有效降低眩光，讓車主行車安全無死角。