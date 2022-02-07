全球因原物料、運輸、疫情等多重因素影響，連帶形成市場漲價潮，福特六和汽車為與全民共體時艱，宣布推出全車系限時凍漲方案「Ford買車不漲」，且即日起至2月28日止，購買福特Focus、Focus Active、Kuga指定車型，可享五年原廠保固；購買Kuga EcoBoost 180 Lv2超質型，享舊換新現金價84.9萬元優惠。
此外，即日起至3月31日於福特經銷據點完成任一車款領牌之車主，即有機會抽中性能旅行車Focus ST Wagon－SLS Edition（定價129.8萬元）。
全球因原物料、運輸、疫情等多重因素影響，連帶形成市場漲價潮，福特六和汽車為與全民共體時艱，宣布推出全車系限時凍漲方案「Ford買車不漲」，且即日起至2月28日止，購買福特Focus、Focus Active、Kuga指定車型，可享五年原廠保固；購買Kuga EcoBoost 180 Lv2超質型，享舊換新現金價84.9萬元優惠。
此外，即日起至3月31日於福特經銷據點完成任一車款領牌之車主，即有機會抽中性能旅行車Focus ST Wagon－SLS Edition（定價129.8萬元）。
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