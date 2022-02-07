新課綱實施的第一屆大學學測將於3月1日放榜，為幫助考生準備學習歷程，國立中興大學發布「學習歷程大解密」影片，其中，就讀昆蟲系四年級的胡芳碩入學至今3年半，已經發表了20篇國際論文，他說，從小喜愛昆蟲、高中更開設「蟲言蟲語生態筆記」粉絲專頁，許多入學申請資料都是從中整理得來。

「因為是喜愛的興趣，昆蟲就是我的日常生活」，胡芳碩說，他對於考試不拿手，但從小喜愛昆蟲，除開設「蟲言蟲語生態筆記」粉絲專頁，還與台大昆蟲系的學長共同成立台灣昆蟲同好會，因為真的喜歡，也不需要特意去作申請資料，他的入學申請資料就是從粉絲頁擷取文字。

除了入學申請的資料，胡芳碩大學3年多還發表了20篇國際論文，他說，網路是很方便的工具，發現問題就寫mail問老師或研究人員；建議高中學生多方面嘗試、接觸不一樣的事物，慢慢找到自己的興趣。

就讀獸醫系一年級的鍾宇柔則說，她一進入高中就開始進行職業探索、尋找興趣，因對獸醫院很好奇，主動爭取實習機會，透過持續的接觸確認真正喜愛獸醫，之後又花了1年時間寫下實習經驗的學習歷程；若是在探索後發現不喜歡，其實也是一種收穫，可以繼續去探索想要的領域。

生命科學系教授林赫建議，高中學生在學習歷程中尋找興趣，若失敗也不必氣餒，應該要勇於表達自己、呈現挫折，並經由科學的角度去分析，重點在於有興趣、主動。機械工程學系主任吳嘉哲則說，學習歷程的精神在於學生學到哪些核心能力，才是真正需要紀錄的部分。