福島核食將解禁？ 陳時中抛5字藏玄機

外傳日本福島等五縣食品將在2天內解禁，總統府昨發表聲明指出，會以確保國人健康安全為原則，如有具體進展一定會向國人報告。外界關心未來進口福食是否會比照美國豬肉有特定標示？衛福部長陳時中表示，目前相關檢驗和標準都已經完備，標示「都道府縣」已是行之多年的政策，並強調相關食品將會走向正常化。

陳時中在疫情指揮中心記者會上被問到日本福食解禁一事，他表示「本來不應該在這邊來回答，但還是簡單回答一下」。他強調相關食品都會走向正常化，相關檢驗和標準都已經訂定在那裡，台灣的標準也相對嚴格。

至於未來日本福食是否會有特定標示？陳時中說，標示「都道府縣」這事既定的政策，已經行之多年，有些食品會禁止，也有些食品會有「雙證」；相對來說日本核災已經過了10年，大部分國家都是以1到2年為界線，所以一定要讓大家能夠安全，符合科學的證據和國際規範，以這樣的架構來進行。