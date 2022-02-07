資深媒體人呂文婉個性直率、說話更是嗆辣豪放，話題葷素不忌，讓她上遍各大談話性節目，近日她便在節目中透露自己當年離婚時竟遇到「兩光律師」，提出的3個建議都讓她相當傻眼，意外引發討論。

呂文婉近日與藝人林家璜（Kitty）及簡大為、蘇奕兩名律師一同登上節目，分別分享律師與當事人之間合作過的相關經驗，而呂文婉便提到當年她準備與前夫離婚時，因礙於身分而刻意諮詢知名度不高的律師，但該名律師還沒聽她講完所有內容，就直接提出3點建議。

呂文婉表示，當時律師提出的3個建議中，一個是要她欺騙前夫自己在外欠下大筆債務，而且資金相當龐大，為了不拖累對方才辦理假離婚以此脫身；另一個則是要呂文婉故意激怒對方，讓前夫氣到動手打人，她就能以家暴方式提出離婚；最後一個則是律師主動提出跟徵信社配合，派出身材火辣的女性來迷惑對方，最後再以抓姦提告離婚。而這3個建議都讓呂文婉回到家後，越想越不對勁，最後決定自己與前夫詳談離婚細節，而沒有委任那位律師。

而簡大為律師聽完後也大感不可思議，透露該名律師提供的方式不是想讓呂文婉住院就是出現在地檢署，因為這些都不是正規的手段，更強調一般的律師要打離婚官司不會做出偽證，也不會讓委託人的生命受到威脅。另外，他也提到除了當事人有委屈外，律師也經常被凹免費諮詢，讓他們的專業付諸流水；呂文婉則表示律師雖開價不斐，但她看到正在就讀法律系的女兒每日為了課業耗費出大量的時間與精力，也感到相當不捨。