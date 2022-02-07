創意(3443)1月營收因有7奈米NRE(委託設計)案由去年第四季遞延，故單月營收雙增，創意今年看好ASIC(客製化晶片)、NRE與Turnkey(量產)等均持續成長，將持續維持獲利成長。

創意1月營收為16.46億元，月增加8%、年增加48.7%。創意因有一個7奈米的NRE案由去年第四季遞延至1月認列營收，故1月營收雙增，創意也預估，第一季營收會有雙位數的下滑，毛利率則較去年第四季有高數個百分點成長。

創意受惠於去年第四季營收、稅後淨利創歷史新高，帶動2021全年合併營收151.08億元，毛利率34.6%，稅後淨利14.6億元，全年每股獲利為10.9元，同樣寫下歷史新高。去年創意的NRE主流產品從12奈米/7奈米持續推進到7奈米/5奈米，開案需求也日益增加，多應用在AI(人工智慧)和聯網產品，Turnkey則受到晶圓代工產能緊缺，營收成長幅度並無法顯著提升，所以達到獲利型成長目標。

展望2022年，創意受惠於數位轉型帶動的AI、HPC(高速運算)、Networking的ASIC需求強勁，預估2022年NRE與Turnkey皆能達到 10%以上的成長，且稅後淨利成長率大於營收成長率，將持續呈現獲利型的成長。