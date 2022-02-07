荷蘭央行行長、歐洲央行(ECB)治理委員會成員之一的Klaas Knot周日指出，他預計歐洲央行會在今年第四季升息。

Knot被認為是歐洲央行偏向鷹派的官員，在接受荷蘭電視訪問時Knot表示，他支持儘快地結束歐洲央行的資產購買計畫。

「我個人預計，我們首次的升息會在今年第四季前後進行。通常我們會升息一碼，我沒有理由去預期我們會採取不同的步驟」，Knot說，第二次升息將會緊隨著第一次之後，可能會在2023年第一季。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)在上周四的說法，為2022年的升息開啟大門；此前拉加德的立場，稱2022年升息為「極不可能」。

拉加德周四表示，歐洲央行不會倉促做出升息決定，但並未明確排除2022年升息的可能性。她說，「我們將繼續遵守我們商定的順序，我們在作出任何決定時都是漸進的」。

歐洲央行必須先結束資產購買計畫，目前的計畫是到第四季前逐步將購買刪減到每月200億歐元。而從上周四以來，債券市場已經已經將ECB12月的升息幅度定在40個基點。

而升息的舉動將讓歐洲央行的存款利率不會低於零；數年以來存款利率都是在負數區間。