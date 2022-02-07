金虎年開工，國泰投信捎來好消息，由國泰永續高股息（00878)領軍，迎來2022年第一次配息，今日（2月7日）進行第一階段公告，預估配息金額每單位發放0.3元現金股利，至於每單位實際配發金額將在2月17日公布，除息日則訂在2月22日，投資人最晚只要在2月21日前持有或申購，皆可參與本次配息，年後再領一包除息紅包。

觀察國泰永續高股息(00878)30檔成分股，檔檔聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔，因為訴求高股息投資理念的再升級，成立以來績效與規模廣獲投資人認同。根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料，截至1月28日，00878受益人數已衝破30萬人大關，規模達新台幣366億元，堪稱國民存股型ETF，同時也是目前國內規模最大的ESG主題ETF，可見結合高股息與ESG的投資理念深獲股民青睞。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878是市面上唯一結合ESG與高股息的永續主題ETF，也是國內首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋。由於聯準會升息步調牽動全球金融市場，升息前震盪乃為常態，台股持續呈現高檔震盪格局，而00878兼具抗震隨漲的特性，在封關前夕股市回檔劇烈時，其所追蹤的指數表現相對抗跌，ESG結合高股息的策略，可提供資產雙重防護。

法人提醒，投資高股息ETF時，除了關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現，以免賺了股息卻賠了價差。00878自成立以來每季皆配息，且填息率達100%，最快1天即完成填息，即便遇到去年12月市場回檔波動劇烈，00878也能在17天填息成功，是長期存股的好標的，建議投資人若想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有佈局。