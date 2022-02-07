「第一名模」林志玲除夕宣布升格當媽，獲得外界滿滿祝福，不過網紅廣告小妹卻發多篇文章暗指她找代理孕母，遭到不少網友留言撻伐，事隔一周終於低頭道歉，整起事件讓兩性作家「我是艾姬」有些感概，更略帶不滿怒斥：「什麼有小孩的家庭才完整之類的催生話術都是狗屁」。

兩性作家「我是艾姬」表示林志玲47歳高齡生子且孕程未公開，雖對不孕夫妻有激勵作用，卻也讓不少媳婦聽到這句「加油啊！林志玲都辦得到、妳也可以」有些刺耳，甚至產生不少壓力，她表示看到女人為了懷孕，得做很多傷身醫療，都覺得萬分佩服，雖然自己沒生小孩，但在婚姻中也經歷過被催生的痛苦，甚至被歧視質疑：「妳這麼幸福和自由還不是因為沒小孩」。

「我是艾姬」表示生孩子是感受生命孕育成長過程，而不是為了完成某人心願，對於外界表示「有小孩的家庭才完整之類的催生話術」，她強調全都是狗屁，因為只有自己才是完整，不一定要有伴、有孩子或任何人，接著強調難以受孕的女性得承受長期身心壓力，不免會有「我都生不出來，妳為什麼這麼容易」的無奈心情，坦言對廣告小妹求子路相當心疼，不免感概：「女人真辛苦」。

她也不忘向所有女性喊話：「生活是自己在過的，要不要生，怎麼生，都是自己的選擇，情慾自主權，子宮自主權，一樣重要」，立刻引起諸多網友共鳴，紛紛留言：「孩子怎麼生的到底干他們什麼事」、「我沒結婚也沒小孩也超過不惑年紀，最重要是愛自己」、「最愛為難女人的，往往都是女人」。