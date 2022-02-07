你吃一餐要花多少時間？用餐時都是先吃菜、肉還是飯？營養師李佳蕙提醒，用餐順序、時間都會影響胖瘦，尤其是用餐時每口食物咀嚼15下，且用餐時間20分鐘以上，更能遠離肥胖。

營養師李佳蕙在臉書粉專PO文指出，若把主食、蛋肉類優先攝取，最後再吃蔬菜就容易吃不下，所以她建議民眾調整用餐順序，才能吃足一整天所需的蔬菜量。

首先是先吃富含膳食纖維的蔬菜，接著喝清湯增加飽足感，再攝取蛋白質、主食，最後才吃水果，如此一來既能吃得飽又營養均衡。另外她也提醒，不要攝取過多高熱量和高油脂的精緻食物，用餐順序主要是能增加飽足感，避免攝取過多食物。

李佳蕙進一步解釋，食慾是由大腦所控制，空腹時會發出肚子餓訊息，而吃不下時也會發出吃飽訊息，讓人可以分辨兩者之間的差別。但是在空腹進食後，須經過20分鐘，腦部才會傳出吃飽訊息，因此吃太快就容易在短時間吃入大量食物，使原本小小的胃慢慢被撐大，甚至放大20～50倍的容量。

因此，李佳蕙提醒民眾進食時務必細嚼慢嚥，每口食物要咀嚼15下，且用餐時間20分鐘以上，不僅更能增加飽足感，也不容易攝取過多，導致肥胖。