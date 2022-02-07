歌后江蕙（二姐）是台語樂壇的指標性人物，唱紅無數經典歌曲，卻在2015年急流勇退，結束44年的歌手生涯，過著低調的生活。近日，男歌手林俊逸透露去年底跟江蕙聚餐，二姐依舊很關心台語歌壇。

根據《三立新聞網》報導，林俊逸聽從江蕙多年前的建議，於2020年推出台語單曲《上好的一年》，被二姐開玩笑地虧「怎麼不早點寫」，似乎覺得林俊逸動作太慢，發行時她都封麥了。然而兩人去年底還有一起吃飯，彼此都會關心近況。

金曲臺語歌王許富凱之前受訪也表示，江蕙引退前對台語歌壇還有一些未完成的心願，曾在飯局上對著幾位後輩台語歌手叮嚀：「你們趕快起來啦」、「趕快長大」，希望年輕一代能早日撐起台語歌壇。

事實上，江蕙2015年退休後，就把臉書關閉，一舉一動也非常神祕，外界主要得透過她的好友兼前經紀人陳子鴻才能知道近況；直到去年10月江蕙忽然驚喜現身宜蘭國立傳統藝術中心參加公益活動，原來她2016年接受20多年老友、全聯董事長林敏雄的邀請，擔任宜蘭傳統藝術中心董事，當時被問到疫情期間都在做些什麼？她笑笑地說：「當然都在家裡啊！」接著表示實在太久沒有面對媒體，內心非常緊張，但不忘盡董事的職責，呼籲大家可以多來宜蘭傳統藝術中心逛逛。