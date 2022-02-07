產油國維持既定增產進度，加上美國寒冷天候及烏俄地緣政治緊張，德州中級原油（WTI）、布蘭特原油持續攀揚，每桶衝破90美元，創7年來新高。其中，能源概念指標台塑化（6505）煉油事業加分，成為受惠首選；農曆年前已浮現止跌反彈走勢的塑化行情，也可望增添支撐、推進助力。

分析師指出，伴隨油價攀揚、塑化報價築底回溫，塑化廠1月營運大多擺脫2021年12月谷底，期待農曆年後回補庫存買盤。如今，國際油價大幅攀揚，且沙國調降2月對亞洲供應的官訂售油價格（OSP），對台塑化在途、庫存利益以及成品油煉油價差均有正向助攻力道。

此外，農曆年前EVA、ABS、PS、PVC止跌回穩PE、PP、EG、SM更聯袂反彈。考量冬奧大陸部分廠區產能受限，加上石化社會庫存壓力不高，市場預計節後報價或將穩中上行。台塑（1301）、南亞（1303）、台聚（1304）、亞聚（1308）及國喬（1312）營運加分。 PLATTS報導，油價、庫存去化，遠東區五大泛用樹脂農曆年前（1/27）現貨報價延續走堅反彈走勢。PP勁揚60美元，每噸價格1140美元；LDPE續漲30美元；LLDPE、HDPE也連袂續揚20美元、10美元。PVC、EVA、ABS及PS維持平盤。

台塑化因1月原油彈升近10美元/桶，增添庫存、在途利益。汽油每桶煉油價差約12美元，柴油煉油價差每桶約15美元，航空燃油每桶煉油價差約12美元，惟扣除沙烏地1月官網合約加碼3.3美元，煉油事業平均每桶煉油價差約9.65美元。2月油價續揚，旗下煉油事業、乙烯等報價增添有利氛圍。

台塑化配合3月年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量41.4萬桶，產能操作率約77％；輕裂廠維持高產能利用率。