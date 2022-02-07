對於今年台灣的經濟表現，台銀董座呂桔誠在7日新春開工賀年受訪時指出，台灣經濟今年除了可站穩4%之外，更有四大亮點加持，這四大亮點分別為轉單效應持續、台商加速回台投資，前瞻基礎建設效應發酵、以及台灣堅實而有韌性的供應鏈加持，這些都將推升台灣經濟有「outperformance」（傑出）的表現。

台銀2021年的稅後獲利以160億創下史上新高，同時資產品質亦為史上最佳，逾放比降至0.26%，覆蓋率則達1325%，對此呂桔誠則指出，今年在業務推展上，不只要求績效，同時也會更強調永續金融和責任金融。

台銀今年基於防疫考量，未舉行大規模團拜，而是邀請數名音樂家來台銀總行營業廳演出，拍成影片再透過視訊放送給全體分行的員工、客戶；而在受邀演出的音樂家中，有一位特別引人矚目的來賓，就是知名的大提琴家張正傑，他在三年前在巴黎發生車禍，這次是他在受傷復原之後首度應邀參加的演出，而張正傑的演奏也讓呂桔誠非常感動。

呂桔誠對此感性的說了一段故事，張正傑在受傷期間，由於左手無法使用，因此除了右手可用的4條弦之外，對於第5個原本應該由左手按弦的音，張正傑竟設法透過用鼻子按弦來克服困難，張正傑亦以此作了一首曲子來演奏，因此呂桔誠有感而發的說：「這就好像台灣經濟面對挑戰之後所展現的韌性！」