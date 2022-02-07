受到Omicron變異株影響，國際間COVID-19疫情始終嚴峻，而國內情勢也日漸升溫，為了強化長照服務對象對抗疾病的保護力，衛生福利部除已請縣市政府透過媒合醫療院所前往日間照顧中心、小規模多機能、團體家屋、住宿機構提供COVID-19疫苗施打的外展服務之外，將於2、3月期間提供居家服務單位「陪同施打COVID-19疫苗」加碼津貼，期透過居家服務員的貼心陪伴，提升長照服務對象外出接種疫苗之意願，以提升整體社區防疫力。

根據相關研究結果顯示，接種COVID-19疫苗能有效降低高齡者或失能者等高危險族群罹病後轉重症之發生率，然而仍有部分失能民眾因不便獨自出門接種疫苗，家屬亦無法配合疫苗施打站的開放時間，而影響他們的接種意願。衛生福利部現推出貼心服務，提供居家服務單位每案200元之「陪同施打COVID-19疫苗」加碼津貼，預估至少24萬人受惠。居服單位申報時，可同時申報「陪同外出」，但不得同時申報「陪同就醫」。

本項津貼不列入照顧及專業服務給付總額，服務對象也不需要另外負擔自付額，目的是協助無法由家屬陪同接種COVID-19疫苗之服務對象，可由熟悉的居服員陪同前往，居服員除可在事前提醒服務對象疫苗施打流程和注意事項，過程中亦可協助提醒服務對象多喝水，並於接種後2日內透過電話或提供服務時加強關懷其身體狀況，若有異狀即可立即與家屬聯繫並提供陪同就醫之臨時服務，讓服務對象安心、家屬放心。

衛生福利部呼籲，自即日起至3月底止，有陪同接種COVID-19疫苗需求之長照服務對象，可透過原居家服務單位、社區整合型服務中心或1966長照服務專線提出請居服員陪同施打疫苗之申請，亦可透過長照交通接送服務預約無障礙交通車輛接送往返接種站，減少外出施打疫苗之不便性；尚未申請長照服務的民眾，也可透過長照服務專線1966申請評估，加入長照服務使用者行列。同時提醒，長者如有前往巷弄長照站、社區照顧關懷據點、失智據點參與共餐或據點活動，亦應儘速完成接種，保護自己也保護他人。