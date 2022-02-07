台新銀行致力發展創新金融服務，日前以創新收款產品「台新手付App」榮獲數位銀行家（The Digital Banker）頒發「最佳商戶收款解決方案獎（Outstanding Merchant Payment Solution）」，以「手機就是刷卡機」的理念，贏得評審高度青睞。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行長期致力於提供合作商戶最完整的金流收付服務，除「台新手付」以手機App做收款的新型支付模式，各行各業需要的多元收款工具台新銀行一應俱全，從線上到線下、中大型商戶至微型商家，甚至個人賣家都有最合適的收款解決方案。

黃天麟說明，對於線下刷卡機，台新銀行依照商家需求提供有線、智能型無線刷卡機以及有線KIOSK刷卡機等多種收款工具。多元刷卡機支援「信用卡交易」與「電子票證」，商戶可視空間擺放位置與交易功能選擇適用的型式，最適合零售、餐飲、售票、飯店、百貨等有固定櫃檯位置的商戶使用。

對於有移動性需求的商家，台新銀也提供智能型無線刷卡機服務，同時支援「信用卡交易」、「錢包掃碼支付」、「電子票證」與「商店POS系統」的整合型設備，搭配4G VPN網卡，不受「線」牽絆、無空間限制，簡潔時尚的外觀，滿足有高移動性需求的餐廳桌邊結帳、VIP精品服務、參展等商戶使用。

黃天麟指出，台新銀行為協助商家調配人力及顧客分流，提供具備自助交易功能的KIOSK刷卡機服務，適合自助點餐、飲料機、售票機、扭蛋機、無人自助旅店等商戶使用。

受疫情影響，面對面交易比重下降、商家逐漸轉戰網路交易，台新銀行「Link Pay」線上付款服務正適合有遠端信用卡交易需求的商戶。Link Pay為一種線上連結付款工具，特約商店不需建置串接技術，即可透過台新銀行寄送交易連結予消費者進行信用卡付款。消費者在收到連結後可在自有裝置上進行交易完成付款，不須另外提供信用卡卡號予商家。全方位設計以便利與低成本之方式，為中小型特約商店提供便捷的金流服務。

此外疫情期間台新銀行也成功導入實體商戶申辦應用，如餐廳外送、小型店家直播下單等，讓特約商店在疫情的影響下，仍能突破重圍、創造佳績。黃天麟強調，台新銀行為國內收單家數市場第一，合作商戶已逾17萬家，從線下刷卡機、線上「Link Pay」付款及「台新手付App」，台新銀行向來領先業界提供全方位的收付服務，未來也將持續創新及整合各式支付金流技術，為商戶創造更多的獲客商機。