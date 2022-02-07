台南市政府環保局為提供市民即時的空氣品質相關資訊，最近開發建置的「台南市空氣品質監測網」已經上架，每天清晨都會提供當天的空品資訊，以及預報未來3天的空氣品質，如同天氣預報一樣，希望讓民眾一大早就能掌握空品狀況，預先規畫當天最適當的戶外活動時段及交通方式。

環保局長謝世傑指出，目前雖已在全市設置30台AQI空氣品質指標推播器，並於14處路口電子看板及中西區小西門顯示看板播放空品相關資訊，但仍建立「台南市空氣品質監測網」，提供最即時且便捷的空品概況及天氣資訊。

謝世傑表示，空品監測網於1月底上架後，民眾可在環保局官方網站相關連結中點選進入，網站除每天上午7點發布當日空品、天氣型態、大環境風速風向及有無鋒面影響等天氣資訊外，也提供未來3日的空品預報，方便民眾參考。

尤其，台灣每年10月至隔年3月吹東北季風，台南市因地理位置位於弱風尾流區及下風處，境外及上風處縣市的汙染物易停留導致空品不佳，空品監測網能讓民眾迅速掌握空品訊息，並採取對應的行動與自我防護措施。

此外，根據環保署資料，台南市的空氣汙染源有76％來自境外及外縣市，轄內僅佔24％，但市府仍努力透過各項空汙管制應變作業，減緩轄內空品惡化，一旦預測未來空品不佳，市府各局處也會即啟動空品惡化應變作業，各局處應變成果亦將揭露在空品監測網，未來還將推出空品資訊小百科，希望以淺顯易懂的方式，向市民解說各項天氣型態對空品造成的影響、臭氧生成與反應機制。