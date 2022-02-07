隱形眼鏡大廠晶碩光學公司55歲黃姓前主管，離職後成立金目科技公司，招攬晶碩3名前工程師「帶槍投靠」，涉嫌竊取晶碩的機密技術，輸往對岸組成「紅色供應鏈」，檢調去年底發動搜索、約談，將黃姓主管等人聲押獲準，也查出黃在大陸隱眼公司擔任董事，桃檢偵結將4人依違反營業祕密法、著作權法等起訴。

檢調調查，國內製造隱形眼鏡大廠晶碩光學公司前黃姓主管離職後，於2020年7月籌組金目科技股份有限公司，招攬老東家的2位陳姓和林姓工程師等人帶槍投靠，竊取晶碩公司關於製作隱形眼鏡「上下蓋」及「PP杯」模具、以及自動光學檢測系統的營業祕密，意圖輸往大陸。

臺北市調處接獲檢舉，報請桃園地檢署指揮，桃檢立即指派企業犯罪專組檢察官廖榮寬偵辦，去年11月底搶在黃要把製程送往大陸前，搜索查扣相關硬碟證據，避免整套製程複製運往中國生產，檢調還查出，黃男已在大陸廈門的愛睿思科技公司擔任董事。

桃檢偵結後，認為黃男等4人涉嫌違反《營業祕密法》意圖在大陸地區未經授權而重製、使用營業祕密、《著作權法》非法重製等罪嫌，將4人提起公訴，最重可處10年以下有期徒刑。黃男成立的金目科技公司，也因侵害他人營業祕密，也被依違反《營業祕密法》起訴。

桃檢呼籲，營業祕密攸關企業核心競爭力與經營命脈，甚至影響國家安全，企業從業人員應發揮道德良知，嚴守職場倫理與法令規範，任何心存僥倖之人，終將難逃法律制裁，桃檢會傾全力偵辦類似案件，維護企業健全發展並確保國家產業競爭力。