今日是開工首日，疫情指揮中心公布新增2例本土，前台大感染科主治醫師林氏璧表示，台灣這波Omicron疫情守到現在，還沒看到確診個案有大幅增加趨勢，但年後才是疫情考驗的開始，若這一波又可以成功控制，沒有發生大規模的社區感染，接下來就要思考怎樣的防疫策略，對台灣才是最好，不過在這之前，仍要觀察社區兩周的時間。

林氏璧今（7）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，過年後會不會爆發較大規模的社區感染？因此年後才是疫情考驗的開始。他分享世界各國Omicron疫情走勢，多半的歐美國家已趨緩，指數都已經在走下坡了。

林氏璧表示，台灣這波Omicron疫情守到現在，還沒看到指數型上升，真的非常了不起，這背後有許多辛苦疫調的前線人員、檢驗室同仁，及許多遭隔離無法過年的民眾，「大家都辛苦了」。只是接下來如果這一波真的又可以成功控制在這個範圍，沒有較大規模的社區感染發生，又這樣守下來的話，「我個人其實是會滿意外的」。

林氏璧解釋，絕對不是對台灣防疫沒信心，也不是唱衰台灣，只是覺得Omicron的傳染力真的有這麼肉腳嗎？若以台灣這樣的防疫強度就可以守成這樣，Omicron本身又已弱化到以輕症為主，那麼接下來要思考怎樣的防疫策略，對台灣才是最好的，是要縮短隔離期嗎？還是以清零為目標？「我們就先觀察兩周社區的狀況吧！」