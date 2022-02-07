台股今迎來（7日）虎年首個交易日，收漲逾225點開出紅盤，其中貨櫃三雄長榮、萬海及陽明更強拉至漲停，讓不少投資人感到相當興奮，甚至有網友直呼，今年台股將複製去年的走勢，航運接棒後會一路漲到7月，看好航運有望重回200元大關。

受到美股四大指數在台股封關期間強漲2至4%的激勵下，台股今開出紅盤，上漲225.90點（約1.28%）收在17900.30點，收復季線與17900關卡，成交量為3050.7億，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明噴至漲停，長榮上漲11元至124元，萬海漲14.5元至162元，陽明漲9.4元至108元，一掃1月頻頻走跌的陰霾。

三雄強勢漲停引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，有人發文點出，台股今年的劇本跟去年有點像，甚至預測傳產會成為接下來的撐盤主力「台積電一月創高後就積弱不振，換傳產接棒後一路漲到七月。」原Po甚至預測航運有望重返200元高點，中鋼也能輕鬆突破40元關卡。

文章引起網友們熱烈討論，許多人卻認為原Po喊太早，「才一天還太早 明天全部倒出來」、「中鋼35天花板，長榮140天花板」、「才第一天就來帶衰嗎」、「第一天就在那邊立flag，故意的齁」、「第二根來了再說吧」、「才漲一根，有需要那麼早舒服嗎？」

此外，有網友提到，今年三雄的股利應該會相當可觀，屆時可望再吸引資金進駐，「海運今年發超多，今年不賺要等何時」、「今天是把封關前的資金回補而已」、「股利開出後，應該還會有一波吧」、「感覺股利出來後會漲一波。」

海運諮詢機構Drewry在最新的評估報告中，調高貨櫃輪今年的營運展望，預估今年的獲利表現會比2021年好，全球貨櫃輪的的稅前利潤將達2000億美元，比2021年高出約100億美元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。