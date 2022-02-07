大陸乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹6日發佈全球新能源車市格局報告指出，2021年全球廣義新能源乘用車銷量達到937萬輛；插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量623萬輛，年增率達118％。其中大陸新能源乘用車的全球市佔率來到53％。從走勢來看尤其在第3、4季持續加速上行。

在純電動車的單一品類裡，大陸純電動汽車在全球市佔率方面表現也相對突出，統計2021年占比高達61％。

此外，根據該報告顯示，世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，今年已達到7％水準。其中大陸新能源汽車滲透率達到12％、德國22％、挪威69％，美國僅有4％、日本僅有0.8％。

另從產品結構來看，報告顯示近幾年的純電動占比提升顯著，2021年達到73％，反觀氫能源市場嚴重低迷，插混市占率下降。

根據界面新聞報導，在車型方面，大陸汽車消費市場的結構升級也推動全球市場中車型結構提升。資料顯示2021年中國A00級純電動的市占率下降到大陸新能源車占比的38％，A級車占比升至23％，推動全球純電動汽車市場A級車占比提升明顯。這也表明新能源車高端化趨勢顯現。